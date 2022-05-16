Yargıtay Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Ehl-i İslam yoktu orada?

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, '10 yaşındaki çocuk, 'bunlar çekim yapıyor anneanne' diyor. Orada çocuğu ile çırpınırken hiç mi Ehl-i İslam yokmuş karşısında? Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da onlar nasıl kurtarmıyorlar?' diyerek yürekleri dağladı.