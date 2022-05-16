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Yargıtay Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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Haber Merkezi AA
Emine Bulut cinayetinde son durum: Yargıtay Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı
Emine Bulut

Ceza dairesi, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Fedai Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

Olay

Kırıkkale'de 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, '10 yaşındaki çocuk, 'bunlar çekim yapıyor anneanne' diyor. Orada çocuğu ile çırpınırken hiç mi Ehl-i İslam yokmuş karşısında? Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da onlar nasıl kurtarmıyorlar?' diyerek yürekleri dağladı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanmasının ardından siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar düzenlenmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 5 günde tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai Varan, yargılama sonunda müebbet hapse mahkum edilmişti.

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