Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık hakimi tehdit etti: Seni koltuğundan edeceğim!

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık 2,5 yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa" dedi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ndeki gizli yapılan duruşmaya, Emre Aşık avukatlarıyla katıldı. Yağmur Aşık ise duruşmaya gelmedi.

Eski futbolcu Emre Aşık mahkeme sonrası açıklama yaptı.

Mahkeme, Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanmalarına, üç çocuğun velayetinin baba Emre Aşık'a verilmesine hükmetti. Mahkeme, Yağmur Aşık'ın çocuklarıyla her ay cumartesi günleri görüşmesine de karar verdi. Mahkeme, Yağmur Aşık'ın 35 bin TL manevi tazminatın karar kesinleşmesinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte Emre Aşık'a ödenmesine karar verdi. Mahkeme, Emre Aşık'ın ise 30 Kasım 2020 taraihinden itibaren karar kesinleşinceye karar aylık 5 bin TL tedbir nafakasını Yağmur Aşık'a vermesine de hükmetti. Tarafların karara iki hafta içinde itiraz etme hakları bulunuyor.



"ÜÇ ÇOCUĞUMLA BERABER YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIM"

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bu süreçte yanımda olan Funda Alp Sadıkahmet, Levent hocam ve Emre Şen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz bir aile gibi olduk hakikaten avukatın önemi bir kez daha iyi anladım. Güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa. Gelecekte beni bekliyor derseniz. İlerisi için çok mutluyum. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmek adına. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim. Nasip olursa" dedi. Avukat Funda Sadıkahmet, "Emre Bey'in de dediği gibi önce biz bir boşanma davası açmıştık daha sonra karşı taraf bir dava açmıştı. Bizim davamızın kabulüne karar verildi. Karşı davanın reddine karar verdi mahkeme. Çocukların velayeti Emre Bey'e verildi. Onun dışında Emre Bey'in de bahsettiği çocuklarının üçünün de görüşleri kısıtlandı yatılı olmayacak şekilde. Emre Bey çocuklarıyla ve mesleğiyle güzel bir hayat sürecek. Çok zorlu bir süreçti. Yaklaşık 2,5 yıl, hepimiz çok yorulduk. Güzel sonuçlandı adalet yerini buldu" dedi. Karardan dolayı sevincini gülümseyerek gösteren Emre Aşık daha sonra yanındakilere sarılarak duruşma salonu önünden ayrıldı.

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Yağmur Sarnıç boşanma kararı veren hakimi sosyal medyadan tehdit etti.

"HAKİME HANIM SIRA SENDE, SENİ KOLTUĞUNDAN İNDİRECEĞİM"

Çocuklarının velayeti kaybettiğini öğrendiğinde öfkeden çılgına dönen Yağmur Aşık (Sarnıç), sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Davaya bakan hakime öfke kusan Aşık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Daha bitmedi işte şimdi yeni başlıyoruz hakime hnm sıra sende. Şimdi yaptığın usulsüzlükler hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanmaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın inşallah."