En uygun yer Trakya: Enerji Bakanlığımızla Rusya tarafı ortak çalışma yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gündeme ilişkin soruları cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Avrupa için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir” sözleri sorulan Erdoğan, “Böyle bir dağıtım merkezi için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile verdik. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar, ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya’dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı” cevabını verdi.

REKLAM

Türk Akım’ın güvenliğine ilişkin endişeler de hatırlatılan Erdoğan, “Gerçekten böyle bir endişe var mı, Türkiye’nin önlemleri neler?” sorusunu “Güvenlik noktasında her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye cevapladı.

BARIŞ İÇİN TÜRKİYE’YE GÜVEN SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin barış için hâlâ merkezi önemde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaptığımız görüşmede bu kanaat aslında gücünü koruyor. Yani Türkiye’nin arabuluculuğu hususunda Rusya’nın da diğer bazı ülkelerin de Türkiye’ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü’yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık. O da bize bazı teknik bilgileri de verdi ve bu konuda biz aynı hassasiyeti koruyarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye’ye olan güvenin devam etmesi bizi ayrıca mutlu etti.”

REKLAM

Katar Emiri’ni kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh Temim’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katıldı. Törende Erdoğan ile Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalandı.

Ege’de zırhımızı kuşandık

Erdoğan, Ege’deki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Adaların ABD desteğiyle silahlandırılması sorulan Erdoğan, “Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika’yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra, tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün” dedi. Erdoğan, “Sabrımızın taştığı sınır var mı?” sorusuna ise “Bu işin tarihi olmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede, ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?” diye karşılık verdi.

F-16 ADIMI BİR ŞEYLERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR

ABD ile yürütülen F-16 sürecinde ön koşulun kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Erdoğan şunları kaydetti: “Özellikle F-16 konusunda son atılan adımlar bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Bunların hepsi tedbir paketinin içerisinde yer alan konular. Bunları da BM Genel Kurulu’na gittiğimizde orada Cumhuriyetçi, Demokrat senatörlerle görüştük. Aradaki ilişkileri sıcak tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.”

Zengezur’da sıkıntı yok

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Prag’da yaptığı görüşme hatırlatılan Erdoğan, “Zengezur Koridoru ile ilgili bir görüşme oldu mu? Paşinyan’ın kendi ülkesinde kamuoyunu ikna edebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Orada dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Sonra da heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Bu konuları tabii ki görüştük. Ama Zengezur Koridoru ile ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum.”

Orta Koridor’da Kanal İstanbul vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in “Taşımacılık ve transit alanında Orta Koridor’un geliştirilmesi büyük önem arz ediyor” sözlerini değerlendiren Erdoğan, “Kanal İstanbul projesinin Orta Koridor’un bir parçası olacağı düşünülebilir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bugün İstanbul Boğazı’ndaki sıkıntılar belli. Bizim doğu-batı aksında Orta Koridor’daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor’da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor’a büyük yük binecek. Bunlar düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz.”

Güçlü aile güçlü millet

Başörtüsüne güvence için hazırlanan Anayasa değişikliği hakkında Erdoğan, “Fazla madde olmasından yana değiliz. Konu sadece başörtüsü değil, en önemli derdimiz olan aile konusunu da bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz. Vakit kaybetmeden bunu Meclis’e sunmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi. Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir konu, böyle bir düzenlemeye de ihtiyaç olmadığını ifade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu “Bak ben savundum ama destek vermedi” demek için gündeme getirdiğini kaydetti. “Aile maddesi, LGBT’nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?” sorusuna ise Erdoğan, “Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur” cevabını verdi.

Asgari ücrette zam hazırlığı

Kazakistan dönüşü asgari ücret konusu da sorulan Erdoğan, bu zamana kadarkilerden farklı bir hazırlık yapıldığını açıkladı. Beklentilerle ilgili farklı rakamların dile getirildiği belirtilerek değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyor. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”

EKONOMİ Türkiye doğal merkez