Engelli örgütlerinden “hak temelli düzenleme” çağrısı: “Engelli bireyler bu ülkenin yükü değil eşit yurttaşlarıdır”

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, 3 Aralık’ın bir “kutlama günü” değil, engellilerin gerçek sorunlarının görünür kılınması gereken bir gün olduğunu vurguladı. Sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini hatırlatan Çelebi, “Tüm engelliler adına çelengimizi yerleştirdikten sonra biz bu ülkenin vazgeçilmez birer parçası, birer birey olduğumuzu, bu ülkede bizim de var olduğumuzu defterimize de yazdık” dedi. Karar süreçlerinde engellilerin yer almamasını eleştiren Çelebi, bu süreçte “misafir” değil, “ev sahibi” olmak istediklerini söyledi.

Evde bakım ve özel eğitimde uyarı

Evde bakım raporlarında “ağır engelli” tanımının “kısmi bağımlıya” çevrilmesinin aileleri zor durumda bıraktığını belirten Çelebi, evde bakım yapan aile bireylerinin sigortasının devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti. Özel eğitim alanında modül sayısının düşürülmesinin ciddi kayıplara yol açtığını dile getiren Çelebi, gezici öğretmen ve gölge öğretmen eksikliğinin sürdüğünü, rehabilitasyon saatlerinin de 8 saatten 32 saate çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Her engelli bireye hak temelli ödenek" çağrısı

Konfederasyon Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz ise konfederasyon ve bağlı federasyonlar adına okuduğu açıklamada, her engelli bireye durumuna göre hak temelli bir ödenek sağlanması gerektiğini belirtti. Dankaz, engellilik alanındaki politikaların daha güçlü ve koordineli yürütülebilmesi için Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Engelliler İdaresi Başkanlığı ya da müstakil bir Engelliler Bakanlığı kurulması önerisinde bulundu.

Protez ortez ve cihazlarda “gerçek maliyet” vurgusu

Protez, ortez, tekerlekli sandalye ve işitme cihazı gibi araçların piyasa koşullarına göre karşılanmadığını vurgulayan Dankaz, bu ekipmanların gerçek maliyetleri üzerinden finanse edilmesini talep etti. Engelli sürücülerin ehliyet iptallerinde subjektif değerlendirmelerin mağduriyet yarattığını söyleyen Dankaz, objektif kriterlere dayalı test merkezlerinin kurulmasını, ÖTV muafiyetinde yenileme süresinin 3 yıla indirilmesini ve araç alım limitlerinin güncellenmesini istedi.

Erişilebilirlik denetimi ve afet hazırlığı

Erişilebilirlik denetimlerinde kesilen cezaların çoğu kez uygulanmadığını belirten Dankaz, yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Afetlerde engellilerin “ilk unutulan kesim” olmaması için “Engelli Afet Kayıt Sistemi” kurulmasını, kamuya açık yüksek katlı binalarda acil durum tahliye ekipmanlarının zorunlu hâle getirilmesini talep etti.

Adalet eğitim ve sosyal güvence talepleri

Adliyeler ve kolluk birimlerinde 7/24 görev yapacak Türk İşaret Dili tercümanlarının zorunlu hale gelmesi gerektiğini söyleyen Dankaz, eğitim modüllerindeki kesintilerin geri alınması, özel eğitim saatlerinin artırılması, evde sağlık hizmetlerinin genişletilmesi, bakım veren aile bireylerinin SGK güvencesine alınması ve çalışan engellilerin gelirlerinin evde bakım desteği hesabından muaf tutulmasının da talepleri arasında olduğunu aktardı.

"Engelliler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır"

Hem mevzuatta hem de uygulamada yaşanan sorunların engelli bireylerin günlük yaşamına doğrudan yansıdığını vurgulayan Dankaz, “Engelli bireyler bu ülkenin yükü değil, eşit yurttaşlarıdır. Çözüm iradesinin görünür olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.











