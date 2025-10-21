Erhürman'dan anayasa vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman mazbatasını aldı. Erhürman, görevi süresince anayasaya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini belirtti. Erhürman, yasaların anayasaya uygunluğu konusunda aktif rol üstleneceğini kaydetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) önceki gün düzenlenen seçimlerde yüzde 62,76 oyla 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman mazbatasını aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman’a mazbatasını KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.
SONUÇLAR HIZLI VE EKSİKSİZ
Özerdağ, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman’a yeni görevinde başarılar diledi. Mazbatasını alan Erhürman, YSK’nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.
YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi süresince Anayasa’ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa’ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi. Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın iş birliği içinde olacaklarını da belirterek, “Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz” dedi.
Katılım yüzde 64,8
- KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarını açıkladı. 6. Cumhurbaşkanı seçilen CTP adayı Tufan Erhürman 87 bin 137 (yüzde 62,76), Ersin Tatar 49 bin 714 (yüzde 35,81) oy aldı. Kayıtlı 218 bin 313 seçmenden 141 bin 504’ünün oy kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 64,87 olarak gerçekleşti. 138 bin 839 oy geçerli, 2665 oy ise geçersiz sayıldı. 7 adayın yarıştığı seçimde diğer adayların aldıkları oylar şöyle dağıldı: Bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ 459 (yüzde 0,33), Ahmet Boran 199 (yüzde 0,14), Mehmet Hasgüler 300 (yüzde 0,22), İbrahim Yazıcı 330 (yüzde 0,24), Hüseyin Gürlek 257 (yüzde 0,19) ve KSP adayı Osman Zorba 443 (yüzde 0,32).