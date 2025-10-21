Erhürman'dan anayasa vurgusu

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarını açıkladı. 6. Cumhurbaşkanı seçilen CTP adayı Tufan Erhürman 87 bin 137 (yüzde 62,76), Ersin Tatar 49 bin 714 (yüzde 35,81) oy aldı. Kayıtlı 218 bin 313 seçmenden 141 bin 504’ünün oy kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 64,87 olarak gerçekleşti. 138 bin 839 oy geçerli, 2665 oy ise geçersiz sayıldı. 7 adayın yarıştığı seçimde diğer adayların aldıkları oylar şöyle dağıldı: Bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ 459 (yüzde 0,33), Ahmet Boran 199 (yüzde 0,14), Mehmet Hasgüler 300 (yüzde 0,22), İbrahim Yazıcı 330 (yüzde 0,24), Hüseyin Gürlek 257 (yüzde 0,19) ve KSP adayı Osman Zorba 443 (yüzde 0,32).