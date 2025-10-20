KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme süreci 18:00'e kadar sürdü. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı seçiminde, oy pusulasında 6'sı bağımsız toplam 8 aday yer aldı. Seçimin mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında geçti. Peki, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı, kim kazandı? İşte 2025 KKTC oy oranlarına göre seçim sonuçları

2 /6 KKTC SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığını açıkladı.

Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi. KKTC genelinde 777 sandıktan 753'ünden gayri resmi sonuçların alındığını belirten Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu açıkladı. Özerdağ, Erhürman'ın oy oranının yüzde 62,80, Tatar'ın oy oranının yüzde 35,77 olduğunu belirterek, "Tufan Erhürman'ın aldığı oy sayısı 84 bin 630, Ersin Tatar'ın aldığı oy sayısı ise 48 bin 208. Yaklaşık 24 sandık sonra resmi olmayan sonuçlar tamamlanmış olacak." dedi.



