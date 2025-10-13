Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan’da ekim ayında kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı

Erzincan’da ekim ayında kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı

18:1213/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.
Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde 13 Ekim’de etkili olan kar yağışı ve tipi, Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitleri’nde ulaşımı aksattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan ağır tonajlı araçlar, karayolları ve polis ekiplerince iş makineleriyle kurtarıldı.

Erzincan’da yüksek kesimlerinde ekim ayının 13’ünde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde soğuk hava ve yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu. Gece saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ, Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi mevkiinde kaymamak için yolun kenarında beklediler.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan ve trafiği aksatan ağır tonajlı araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı. Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.


#Erzincan
#kar
#tipi
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak: İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi detayları