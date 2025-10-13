Erzincan’da ekim ayında kar ve tipi geçitlerde ulaşımı aksattı

Erzincan’da yüksek kesimlerinde ekim ayının 13’ünde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde soğuk hava ve yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu. Gece saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ, Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi mevkiinde kaymamak için yolun kenarında beklediler.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan ve trafiği aksatan ağır tonajlı araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı. Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.



