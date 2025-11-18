Erzincan'da kasım ortasında çilek hasadı: Hedef 15 ton

"Yaklaşık 30 bin fide bulunmaktadır. Mayıs ayında ilk hasada başladık. Şu anda havalar iyi, böyle giderse aralık ayının 15'ine kadar hasadımız devam edecektir. Bu süre zarfı içerisinde 4 tona yakın bir ürün elde ettik. Hedefimiz, hasadı aralığın 20'sine kadar uzatmak istiyoruz. Gelecek yıl için buradan 15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Karşımızda Munzur Dağları'nda kar var. Arkamızda Keşiş Dağları'nda da kar var. Bu mevsimde çileği görenler şaşırıyor. Üstelik birde tarla olduğunu görünce daha da şok oluyorlar. Tadını da, aromasını da bildikleri için çok rağbet var."