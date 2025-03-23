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Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

12:0723/03/2025, Pazar
AA
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Kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum'da aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışıyla 62 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Hanak ilçesine bağlı Çatköy köyü yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.



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