Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışıyla 62 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.