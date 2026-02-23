Erzurum merkezli üç ilde tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

"Şüphelilerin adi suç örgütü faaliyeti çerçevesinde toplam 14 farklı kişiye yönelik tefecilik suçunu, şüpheli İ.Y'nin ise ayrıca 1 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri değerlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 16 Şubat'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış ve şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin banka hesap hareketleri analiz edildiğinde, üçüncü şahıslardan şüphelilerden Y.Y'nin banka hesaplarına 42 milyon 470 bin 493 lira, İ.Y'nin hesabına 14 milyon 902 bin 183 lira, S.A'nın hesabına 8 milyon 391 bin 607 lira, A.P'nin hesabına 4 milyon 807 bin 913 lira, E.Y'nin hesabına 4 milyon 483 bin 955 lira ve F.K'nin hesabına ise 1 milyon 611 bin 69 lira olmak üzere toplam 76 milyon 667 bin 223 lira para girişi olduğu gibi şüphelilerin kendi aralarında da yüksek tutarlarda para transferleri olduğu tespit edilmiştir."