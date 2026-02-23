Yeni Şafak
Edirne Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

14:1823/02/2026, Pazartesi
IHA
Edirne merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen operasyonda inşaat firmasının ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını usulsüz şekilde iptal ettikleri iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M. ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




#Edirne
#rüşvet
#operasyon
