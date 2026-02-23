Edirne Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen operasyonda inşaat firmasının ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını usulsüz şekilde iptal ettikleri iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M. ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı.