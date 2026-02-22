Yeni Şafak
Edirne sular altında: Bölgede kırmızı alarm verildi, taşkın riskinin devam ettiği açıklandı

17:4522/02/2026, Pazar
IHA
Edirne’de Tunca’da kırmızı, Meriç’te turuncu alarm sürerken, nehirlerde su seviyesi artmaya devam ediyor. Taşkın nedeniyle tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar sular altında kaldı.

Edirne’de nehirlerde su seviyesi kritik eşiklere ulaştı. 

Tunca Nehri’nde kırmızı, Meriç Nehri’nde ise turuncu alarm seviyesi sürüyor. 

 Nehirlerde su seviyesinin artış eğiliminde olduğu ve taşkın riskinin devam ettiği bildirildi.

 Yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suların ardından iki nehirde de debi yükseldi. 

 Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri, hobi bahçeleri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı. 

Taşkının etkili olduğu bölgeler havadan görüntülendi.

 Nehir yataklarına yakın noktaların büyük bölümünün suyla kaplandığı görüldü.

