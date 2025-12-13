Esenyurt’ta kaçak şekerleme atölyesine baskın: 9 ton 400 kilo ürün imha edildi

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 18. Sokak’ta bulunan ruhsatsız işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, işyerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan şartlarda gerçekleştirildiği ortaya çıktı.





Durumun tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi. Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı. Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi. Zabıta ekiplerinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü.





Belediye ekipleri tarafından kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.







