|
Reklam
Reklam
Gündem

Eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan muhalefete Sırrı Süreyya Önder tepkisi: Söz edecek birisi yok mu?

Eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi. HDP'li Önder'in "Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında." sözlerine değinen Turpcu, "Aferin, devam edin. Muhalefetten söz edecek birisi yok mu?" dedi.

12:20 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Sırrı Süreyya Önder-Şerafettin Turpcu

Sırrı Süreyya Önder-Şerafettin Turpcu

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edildi. Kongrenin 6'ncı gününde konuşan Önder,
"Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında."
dedi.

HDP'li Önder: Atatürk aslında barış mesajı vermedi

Önder şöyle konuştu:

"İzmir İktisat Kongresi’ne önce bir değinmek lazım. İzmir İktisat Kongresi, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer. Tarihçi değilim, farklı yorumlar var. Misak-ı Milli’den daha azına razı olunmuş ve bütün batıya biz sizin Orta Doğu’daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı’dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz."

"Muhalefetten söz edecek biri yok mu?"

HDP'li Önder'in bu açıklamalarına eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turpcu, şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Sırrı Süreyya Önder, CHP’nin çok önemli toplantısında, kürsüde;
Ortadoğu’yu yakıp yıkan, şimdi de Türkiye’yi bölmek için Suriye’de PKK/YPG ile tatbikat yapan emperyalizmin bölücü BOP’unu anlatacağına,
Atatürk’ü ve Kuruluşumuzu sorgular! aferin, devam edin!
Türkiye tarihi seçimlerine giderken, Suriye sınırımızın 4 km karşısında PKK/YPG’yi ülkemize karşı silahlandırıp donatan ve eğitim veren BOP’un efendisine söz edecek muhalefetten birisi yok mudur?"


Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#CHP
#Sırrı Süreyya Önder
#Şerafettin Turpcu
#HDP
#Altılı Masa
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.