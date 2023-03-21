Eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan muhalefete Sırrı Süreyya Önder tepkisi: Söz edecek birisi yok mu?

Sırrı Süreyya Önder-Şerafettin Turpcu
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne konuşmacı olarak davet edildi. Kongrenin 6'ncı gününde konuşan Önder,
"Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında."
dedi.
HDP'li Önder: Atatürk aslında barış mesajı vermedi
HDP'li Önder: Atatürk aslında barış mesajı vermedi
Önder şöyle konuştu:
"İzmir İktisat Kongresi’ne önce bir değinmek lazım. İzmir İktisat Kongresi, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer. Tarihçi değilim, farklı yorumlar var. Misak-ı Milli’den daha azına razı olunmuş ve bütün batıya biz sizin Orta Doğu’daki hesaplarınızla ilgili değiliz denmiş. Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Bu benim fikrim. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı’dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş ve bunun karşılığında yüz yıllık bir avans almıştır. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz."
"Muhalefetten söz edecek biri yok mu?"
"Muhalefetten söz edecek biri yok mu?"
HDP'li Önder'in bu açıklamalarına eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turpcu, şu sözlerle tepkisini gösterdi:
"Sırrı Süreyya Önder, CHP’nin çok önemli toplantısında, kürsüde;
Ortadoğu’yu yakıp yıkan, şimdi de Türkiye’yi bölmek için Suriye’de PKK/YPG ile tatbikat yapan emperyalizmin bölücü BOP’unu anlatacağına,
Atatürk’ü ve Kuruluşumuzu sorgular! aferin, devam edin!
Türkiye tarihi seçimlerine giderken, Suriye sınırımızın 4 km karşısında PKK/YPG’yi ülkemize karşı silahlandırıp donatan ve eğitim veren BOP’un efendisine söz edecek muhalefetten birisi yok mudur?"
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44 dakika önce