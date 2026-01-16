Yeni Şafak
Eski futbolcu Ümit Karan'a tutuklama talebi

16/01/2026, Cuma
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ümit Karan.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan dahil 14 zanlı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti' , 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu kapsamında eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Karan'a tutuklama talebi

Ümit Karan dahil 14 zanlı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istenen diğer zanlıların isimleri şöyle:

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan Gümüş

Gökmen Gürdeğir

Melis Sabah

Nazlıcan Taşkın

Nuray İstek

Emircan Şahin

Murat Dönmez

Orhan Aydın

Hakan Tunçbilek

#Ümit Karan
#Uyuşturucu
#Soruşturma
