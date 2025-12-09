Yeni Şafak
Eskişehir’de 43 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir’de 43 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

H.Ç.’nin ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek.
Eskişehir’de kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki genç şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Mamure Mahallesi Ertuğrul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bir apartmanda kaldığı bilinen H.Ç.’den (43) uzun süredir haber alınamadı. Şahsın yakınları bu durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahsın durumunu kontrol amaçlı daireye giren polis ekipleri H.Ç.’yi haraketsiz bir şekilde buldu.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından olay yerine gelen belediye tabibi H.Ç.’nin ölümün şüpheli olmadığına karar verdi. Şahsın cansız bedeni Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 43 yaşında genç H.Ç.’nin ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek.



#eskişehir
#ölüm
#cenaze
