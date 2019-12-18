Gündem Eskişehirde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Devrilen araç içinde sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayatını kaybettiği anlaşılan Dereli'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Aydınlatma direğine çarpan araç kullanılamaz hale geldi.
Aydınlatma direğine çarpan araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Devrilen araç içinde sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, sıkıştığı yerden ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün öldüğü anlaşıldı

  • Yaşamını yitirdiği belirlenen Dereli'nin cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın tanığı Mustafa Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şeker köprüsünden geliyordum, önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu, 'Deprem mi oluyor' dedim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar, başta atıyordu. Sonra vefat etti" dedi.

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