Gündem Kızını boğarak öldürmüştü Ankaradaki kan donduran cinayetin sebebi ortaya çıktı
ANKARA

Kızını boğarak öldürmüştü: Ankara'daki kan donduran cinayetin sebebi ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Esmanur Çakmak’ın ölümü üzerine yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Evde iple asılı bir şekilde kızını bulduğu yönünde ifade veren anne H.Ç.’nin, kızını kendi elleriyle boğduğu ve yasak ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Esmanur Çakmak cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Annesi boğarak öldürmüştü
Hamide Çakmak'ın kendi kızını tartışma sonucu boğarak öldürdükten sonra iple astığı ortaya çıktı.

Ankara’da kızı Esmanur Çakmak’ı boğarak öldüren katil annenin gerekçesi, yasak ilişkisinin ortaya çıkmaması için olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne-kızın telefonları incelemeye alındı.

Yapılan inceleme sonrası Esmanur’un erkek arkadaşıyla mesajlarındaki yazışma dikkat çekti. Mesajlarda Esmanur’un erkek arkadaşına, annesinin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu konuda annesiyle sürekli tartıştıkları ortaya çıktı.

Ayrıca Esmanur’un defalarca annesi tarafından tehdit edildiği de mesajlarda görüldü.

Olay sonrası suçunu itiraf eden anne H.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

'İntihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
'İntihar etti' denilen Esmanur'u annesinin boğduğu ortaya çıktı

Mersin'de yürek yakan kaza: TIR şoförü yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 5
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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 ADK 504 plakalı transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek refüje çarparak durabildi.
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Arkadan seyir eden V.Ş.’nin kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı. Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay’ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR kamyona çarptı.
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3 aracın karıştığı kazada TIR'da yangın çıkmaya başladı. Tırın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför can verdi.
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Olay yerine 112, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'de yürek yakan kaza: TIR şoförü yanarak hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada TIR şoförü yanarak hayatını kaybetti.


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