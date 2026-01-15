Ev hapsi talebi sonrası dikkat çeken tesadüf: Oktay Kaynarca’nın rolü hatırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, birçok ünlü isim gözaltına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı bulunan Oktay Kaynarca’nın, adli kontrol tedbirleri kapsamında ev hapsi uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynarca’nın oynadığı dizi yeniden gündemde

Gündeme gelen gelişmeler, Oktay Kaynarca’nın geçtiğimiz yıl rol aldığı projeyi yeniden hatırlattı. Kaynarca, çekimleri 2025 yılı ocak ayında başlayan ve dijital platformda yayınlanan “Başkan Ev Hapsi” adlı dizide, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları sonrası ev hapsine alınan bir belediye başkanı rolünü üstlenmişti. Gerçek hayattaki süreçle dizideki rolü arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Dizideki senaryo gerçek mi oldu?

Ünlü oyuncunun dizide hayat verdiği karakter ile yaşadığı güncel hukuki gelişmeler arasındaki paralellik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.Paylaşımlarda bu durum “kurgunun gerçeğe dönüşmesi” olarak yorumlanırken, yaşanan benzerlik pek çok kişi tarafından “tuhaf ama çarpıcı bir rastlantı” şeklinde nitelendirildi.











