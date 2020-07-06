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Gündem Evde kavga eden arkadaşlar dövdükleri arkadaşını balkondan aşağı attı
İSTANBUL

Evde kavga eden arkadaşlar dövdükleri arkadaşını balkondan aşağı attı

Güngören'de aynı evde kalan 4 arkadaş arasında çıkan kavgada arkadaşları tarafından dövülen bir kişi balkondan aşağı atıldı. İkinci kattan aşağı atılan kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki diğer kişileri gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Güngören'de arkadaşlarının balkondan attığı kişi yaralandı.
Güngören'de arkadaşlarının balkondan attığı kişi yaralandı.

İstanbul Güngören’de yaşadıkları evde aralarında tartışma çıkan kişiler, önce bir arkadaşlarını dövdüler, ardından da balkondan aşağıya attılar.

Yardım için balkona çıktı aşağı attılar

  • Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Cümbüş Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kavga eden kişiler bir arkadaşını darp etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen kişi balkona çıkarak yardım istedi. O esnada eline demir sopa alan bir kişi balkona çıkan arkadaşını darp etti. Şahıs, klimanın üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Darp eden kişilerden biri klimanın üstüne olan arkadaşına bir tekme atarak ikinci kattan aşağıya attı.

DHA
Güngören'de arkadaşlarının balkondan attığı kişi yaralandı.

"Onlardan biri gelerek adamı aşağı attı"

Görgü tanığı Emre Haykır o anları anlatarak, "Arkadaşları tarafından darp edilerek aşağı atıldı. İlk önce sokak sakinleri sakinleşmesi için adama konuşma yaptılar. Ardından arkadaşları eve çıktı demir sopayla arkadaşına vurmaya başladı. Onlardan biri gelerek adamı aşağı attı. Allah’tan yere ayaklarının üzerinde düştü" dedi.

"Adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar"

Komşuları Bilal Yiğit, ilk başta şaka sandığını ama adamı aşağı attıklarını gördüğünü belirterek, "Saat 23.00 gibi balkonda oturuyordum. İçeriden bağrışma sesleri geldi. 4 kişi bir kişiye saldırıyordu kendini balkona attı darp edilen kişi. Önce havalandırmanın üstüne çıktı ben şaka yaptıklarını sandım. Sonra bunlar sopalarla vurmaya başladı. Ben bağırdım çağırdım ama adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar. Adam Allah’tan yüzüstü yere düşmedi" ifadesini kullandı.

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Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptıktan sonra şahısların ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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