Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

15:4628/02/2025, Friday
DHA
Sonraki haber

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında Osman Soylu (42), hayatını kaybetti.

Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler evde yaptığı incelemede Osman Soylu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Soylu'nun sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine döndüğü ve eşinin evde olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.





#Yangın
#Muğla
#Fethiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saat kaçta? 28 Şubat il il yatsı namazı vakitleri