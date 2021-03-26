Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemine HDP'liler tarafından engelleme

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi.

12 aile ve yakınları yaklaşık 200 metre yürüyüş yaparak, HDP il binası önen kadar geldi. Yürüyüş boyunca da aileler "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartları taşıdı.

HDP'liler ise yine annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı.

Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz" dedi.

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"HDP'ye kapatma davasına sevindik"

HDP'ye açılan kapatma davasına sevindiklerini de belirten Çiftçi, "Ayrıca HDP'ye açılan kapatma davasının duyduk ve çok sevindik. Canı gönülden destekliyoruz. İnşallah kapanır da evlatlarımız bize geri döner. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafsız ve bağımsız adaletine sonuna kadar güveniyoruz. Adaletin bir an önce yerine geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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