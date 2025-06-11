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Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheliler serbest bırakıldı

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheliler serbest bırakıldı

20:3311/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Zeyrek, evinde arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zeyrek, evinde arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dün gözaltına alınan havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. sevk edildikleri mahkemede, serbest bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Dün gözaltına alınmışlardı

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Serbest bırakıldılar

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.



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