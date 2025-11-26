Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Feribot seferleri iptal edildi: İşte iptal edilen seferler

Feribot seferleri iptal edildi: İşte iptal edilen seferler

09:1526/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.



#Feribot seferleri
#Bozcaada
#Gökçeada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Büyük Marmara Depremi Tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AFAD’dan flaş açıklama