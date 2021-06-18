​FETÖ ABD’nin çıkarları için çalıştı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı FETÖ’nün açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan MİT kumpasına ilişkin davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı ve Ayhan Albayrak ile örgütün Emniyet mahrem imamları Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında şok tespitlere yer verildi. Kararda hedefin MİT’i ele geçirip hükümeti devirmek olduğu, örgütün “himayedar” ülkelerin talimatıyla ve onların kontrolünde hareket ettiği belirtildi.

BAŞBAKAN’A GÖZDAĞI

Gerekçeli kararda özetle şu tespitlere yer verildi:

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-MİT Başkanı ve kurumda çalışan bazı personelin tutuklanmasına yönelik bir girişim olan ve kamuoyunda 7 Şubat Krizi olarak bilinen hadise, dönemin MİT İmamının, MİT’in başına FETÖ/PDY mensubu bir sahsın atanması arayışları çerçevesinde düzenlenen bir operasyondur. Burada asıl amaç yürütme organına ve onun başındaki başbakana gözdağı vermektir. Adeta örgüt ‘Sırada sen varsın’ mesajı vermeye çalışmıştır.

ABD’DEN KRİPTOLARI YÖNETTİ

-2010-2015 döneminde, FETÖ tarafından gerçekleştirilen ancak başarısızlıkla neticelenen bazı kurgu operasyonlarda görev alan mahrem yapı üyelerinde değişiklikler yapılmış, bu kapsamda dönemin MİT imamı görevini devrederek 2014 yılı sonlarında Türkiye’den kaçmıştır.

-2019 itibarıyla ABD’de mukim Bülent Bişer, MİT imamlığı görevine devam etmekte ve internet tabanlı uygulamalar üzerinden yurt dışındaki ve Türkiye içindeki firari unsurlar ile temasını sürdürmektedir.

ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETTİLER

-FETÖ MİT mahrem yapılanması sorumluları, sevk ve idare ettikleri öğrencileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı doğrultusunda MİT içerisinde; ABD, Rus Federasyonu, Çin, İran, Afganistan, Yabancı Dini Radikal Örgütler, PKK/KCK ve FETÖ konularına bakan birimlere yönlendirmişlerdir. Bu yönlendirmeye bakıldığında MİT bünyesindeki FETÖ/PDY mensuplarının ABD’nin çıkar ve ilgi alanları ile örtüşen konuların sorumlusu olan şubelerde çalışma isteklerinin bulunduğu bilinmektedir.