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FETÖ, örgüt lehine algı oluşturmak için kullandığı isimleri 'kullanışlı budala' olarak fişlemiş

FETÖ'nün 'kullanışlı budalaları': Örgüt böyle fişlemiş

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi- Soruşturma kapsamında elde edilen delillerle şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün avukat yapılanması büyük oranda deşifre edildi. FETÖ'nün başta tanınmış hukukçular olmak üzere kendilerinden olmayan, farklı siyasi görüşe sahip kişileri, insan hakları, uluslararası hukuk gibi kavramları kullanarak örgüt lehine algı oluşturmakta kullandığı ve bu kişileri "KB (kullanışlı budala)" kodu ile fişledikleri belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 47'si gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 44'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 3 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı

Cihazların belleklerini silmek için özel program kullanmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2018'den itibaren birçok ilde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller ile şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün avukat yapılanmasının yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri büyük oranda deşifre edildi.

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FETÖ polislerin bilgilerini sistemden 11 dakikada çalmış: 277 bine yakın polis fişlenmiş

Yaklaşık 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibi sürdüren ekiplerin, 24 saat izledikleri şüphelilerin tüm temas ve ilişkilerini fotoğrafladıkları belirtildi.

Zanlıların polis operasyonu sırasında evlerin kapılarını açmayarak bir süre direnmeye çalıştıkları, bu süre içerisinden telefon ve dijital cihazlarına yükledikleri özel programlarla bu cihazların hafızalarını silmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları ortaya çıkarıldı.

FETÖ tüm emniyeti belirli kodlarla fişlemiş
GÜNDEM
FETÖ tüm emniyeti belirli kodlarla fişlemiş

"Kullanışlı budala" diye fişlemişler

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarının başta tanınmış hukukçular olmak üzere kendilerinden olmayan, farklı siyasi görüşe sahip kişileri, insan hakları, uluslararası hukuk söylemleriyle yönlendirerek FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştıkları, bu kişileri ise "KB (kullanışlı budala)" koduyla fişledikleri belirlendi.

Örgütün mensuplarına yönelik yaptığı toplantılarda, sözde "hizmet yapılanmasının" amaçları için herkesin ve her yöntemin kullanılabileceği, "Hedefe giden yolda her yol mübahtır" söyleminin sıkça ifade edildiği de tespitler arasında yer aldı.

İşte FETÖ'nün fişleme kodları
GÜNDEM
İşte FETÖ'nün fişleme kodları

Etkin pişmanlıktan yaralanmak isteyenleri tehdit etmişler

Şüphelilerin Pensilvanya'dan aldıkları talimat ile özellikle "ByLock", ihraçlar ve Anayasa Mahkemesine itiraz dosyalarına baktıkları, bu dosyalara sürekli itiraz ederek yargılama sürecini uzatmaya ve "sulandırmaya" çalıştıkları da belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin örgüte sadık kalan isimlerden ücret almadıkları, örgüt aleyhinde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin ailelerini tehdit ettikleri ve vazgeçirmeye çalıştıkları da tespitlere yansıdı.

Polise asılsız işkence suçlaması

Örgüt mensubu avukatların Pensilvanya'nın talimatı ile örgütle etkin mücadele eden emniyet personelini hedef alarak, yıldırmak için asılsız işkence iddialarında bulunup defalarca şikayetçi oldukları da tespitler arasında yer aldı.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların aile üyelerinin çoğunun örgüt üyeliğinden tutuklu bulundukları, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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