FETÖ’cü eski Yargıtay üyesi tutuklandı

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yer alan eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, tutuklandı. Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen Köse, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Bursa'da yakalandı. Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Köse, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Köse 9 yıllık firarın ardından cezaevine gönderildi. Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arandığı öğrenildi. Ayrıca Köse'nin FETÖ elebaşı Gülen’in, yargıyı ele geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alıyordu.