Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ’cü eski Yargıtay üyesi tutuklandı

FETÖ’cü eski Yargıtay üyesi tutuklandı

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmail Köse
İsmail Köse

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yer alan eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, tutuklandı. Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen Köse, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Bursa'da yakalandı. Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Köse, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Köse 9 yıllık firarın ardından cezaevine gönderildi. Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arandığı öğrenildi. Ayrıca Köse'nin FETÖ elebaşı Gülen’in, yargıyı ele geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alıyordu.


#FETÖ
#Yargıtay
#üye
#tutuklama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl il cuma namazı vakitleri-10 Ocak