İşkencenin adı ‘defile’: FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş

İzmir’deki şok mangaları ile ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Menteş Askeri kampındaki askeri öğrencilere işkence ve şok mangalarına maruz bırakan 3’ü rütbeli 5’i askeri öğrenci olan 8 şüpheli ile ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli eski 6 askeri öğrencinin gerçekleştirdikleri eylemler tek tek sıralandı. Şüpheli askeri öğrenciler, örgüt üyesi olmayan öğrenciler hakkında iftiraya varan söylemlerde ve ifadelerde bulunarak okuldan atılmalarını veya okulu bırakmalarını sağlayarak örgütün askeri okullardaki yapılanmasına katkıda bulundu. İfadesi alınan mağdur öğrencilerin büyük çoğunluğu 5 askeri öğrencinin de içerisinde olduğu çok sayıda işkenceci ve iftiracının ismini paylaştı.

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ANKESÖR’DEN ÇIKTILAR

Şüphelilerin ankesörlü telefonla örgüt imamlarıyla haberleştikleri de belirlendi. İddianameye giren bilgilere göre Menteş kampına sivil liselerden gelen öğrencilerle askeri liseden gelen öğrencilere ayrım yapıldı. Şok mangalarına maruz bırakılanların çoğu askeri liseden gelen öğrencilerden oluşuyordu. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli eski askeri öğrenci Melih Y., “Askeri liseden gelen öğrencilere yapılanları gece nöbetlerinde görüyordum. Taş saydırıyorlardı, eğitim adı altında saçma sapan şeyler yaptırıyorlardı. Biz buna kendi aramızda defile diyorduk. Bunların çoğu ayrılmak zorunda kaldılar” dedi.

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İFTİRALAR SON SENE BAŞLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve iddianamede kendisine yer bulan bir diğer ifade ise eski askeri öğrenci E. A’nın oldu. E.A ifadesinde şunları anlattı: “Askeri lisenin son senesinde iftiralar başladı. İlk olarak Umut Can Ö. ve Onur K. İsimli devre arkadaşlarımı, bölük komutanlarının odalarında sorguya almaya başladılar. Benim kısmımda bulunan 22 öğrenciden, bu iki arkadaşım hakkında aleyhte ifade vermeleri istendi. Ayrıca haklarında devam eden soruşturmalar olan 3 İngilizce öğretmenimiz için de aleyhte ifade verilmesi için tüm öğrencileri sorgulamaya başladılar.”

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Darbecilere ceza yağdı

FETÖ’nün darbe girişiminde KKTC’de yaşananlara ilişkin davada 10 sanıktan 9’una 2 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı’ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 10 sanıklı davada, 9 sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Buna göre, olay tarihindeki rütbelerine göre tutuklu sanıklardan Albay Mehmet Yılmaz ile Yarbay Ersan Yağcı, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 15’er yıl hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.