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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
FETÖnün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada karar açıklandı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianamede, darbecilerin "Pars" parolasıyla bir gün önceden darbe provası yaptıkları tespit edilmişti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Video: TRT'de darbe metnini okumadan saniyeler önce...


TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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