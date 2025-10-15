FETÖ'nün ‘mahremleri’ mercek altında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

SABİT HATLA HABERLEŞİYORLAR

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf (1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 astsubay) 5'i ilişiği kesilmiş (3 albay, 1 üsteğmen, 1 mühendis) ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler sürdürülüyor.

SINAV UZULSÜZLÜĞÜNE YENİ DALGA

Öte yandan, örgütün kamu kurumlarına sızmak için sınav sorularına yönelik hırsızlık ve usulsüzlükleri de soruşturulmaya devam ediyor.

2008 ve 2011 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularının örgüt üyelerince sınavdan önce temin edildiğine ilişkin dosyada ise yeni bir dalga başlatıldı. İfade analizlerinden ve dijital incelemelerden elde edilen verilere göre, sınavdan önce soruları aldığı veya dağıttığı yönünde beyan bulunan 8 ihraç kamu görevlisi tespit edildi. Ayrıca, FETÖ’nün “çalışma evi” olarak adlandırdığı yapılarda sınava hazırlandığı belirlenen biri aktif memur, diğeri özel sektör çalışanı 2 kişi ile ByLock kullanıcısı olduğu saptanan 3 özel sektör çalışanı da soruşturma kapsamına alındı. Toplam 13 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı çıkarıldı.







