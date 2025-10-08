Filistinliler bunun bin katını yaşıyor

Ülkelerine dönen Sumud Filosu aktivistlerinin anlattıkları, İsrail’in hukuk tanımazlığını ortaya koydu: Filistinlilerin yaşadıkları akıl almaz düzeyde. Avrupa vatandaşlarına bunları yapanlar, Filistinlilere neler yapıyordur. Bizim yaşadıklarımız, Gazzelilerin yaşadıklarının yanında hiçbir şey.
Küresel Sumud Filosu’nda yer alıp, İsrail askerlerinin teknelere düzenlediği silahlı baskın sonucu kaçırılan aktivistler ülkelerine dönüyor. İsrail’den grup grup sınır dışı edilen aktivistler, yaşadıkları hukuksuzlukları anlattı. İsrail askerlerinin kendilerine fiziki ve psikolojik işkence uyguladığını belirten aktivistler, hakaretler ve küfürler edildiğini söyledi. Ülkelerine dönen aktivistlerin anlattıkları, İsrail’in hukuk tanımazlığını ortaya koyuyor:
Gönlümüz Filistin’de kaldı
Bir filo daha kalksa, o filoya da dahil olacaklarını kaydeden aktivistler, ablukayı kırmak için her şeyin deneneceğini, dünyanın dört bir yanından yeni filolar kaldırılacağını belirtti. Beraberindeki 161 aktivistle özel bir uçuşla Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na getirilen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Erol Büyük şöyle konuştu: “İsrail güçleri bize çok kaba davrandı. Terörist muamelesi, daha doğrusu hayvan muamelesi yaptı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen gönüllerimiz Filistin'de kaldı. Yüz kere de olsa bin kere de olsa her zaman gideriz ve bunu tişörtüme İngilizce slogan olarak ‘Bir daha geleceğiz’ diye yazdım. Ama bu kez İsrail'e değil, Filistin'e geleceğiz. Bir dahaki gidişimizde Filistin Devleti'nin kurulmuş olduğunu görmeyi istiyoruz. Biz Filistin'e çoktan ulaştık. Filistin bize geldi. Herkesin kalbine girdi. O yüzden kimse bizi durduramaz. Eşimle de Filistin'e destek etkinliğinde tanıştık. Doğacak oğlumuza Cihad adını vereceğiz.”
Bizi tekmelerken bende de Türk pasaportu var dedi
Bazı aktivistlerin, Türkçe konuşan İsrail askerleri olduğunu söylemesi dikkat çekti. İsrail'in şeytan yüzüyle muhatap olduklarını ifade eden aktivistlerden Sinan Akılotu, “Yolda yaşanan sıkıntıları anlatmaktan haya ediyorum. Çünkü Gazze'nin yaşadığı sıkıntıların binde biri bile değildi. Maruz kaldığımız muameleyi görünce, ‘Kim bilir Filistinlilere nasıl davranıyorlar’ diye düşündük. Çünkü 30-40 yıldır o zindanlarda bize yapılan muamelenin çok daha kötüsü yapılıyor. Alıkonulma esnasında da çok sayıda Türkçe konuşan İsrail askeri gördük” dedi. Aktivist Hasan Kuyuldar da kendilerine Türkçe küfürler edildiğini belirtti. Türkiye'ye dün ulaşan Adagio Gemisi’nden Aktivist Muhammed Fatih Sinan ise İsrail askerlerinin Türkçe konuşan bazı kişiler tarafından desteklendiğini ifade ederek, “Bizi tekmeleyen, ‘Bu pasaporttan bende de var’ diyen çifte vatandaş İsrail üniformalı kişileri tespit edin, vatandaşlıktan çıkarın. Ülkemde istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
GEMİDE AYAKTA BİLE DURAMIYORLARDI
Filodaki İngiliz aktivist Evie Snedker, “Batılı beyaz bir kadın olmam göz önünde bulundurulursa, Filistinlilerin neler yaşadığını ancak hayal edebilirim. Saldırının her türlüsü vardı” dedi. Kadınların başörtülerinin, erkeklerin yanında, erkeklerce çıkarıldığını kaydeden Snedker, “Üst araması yaparken bacaklarınızı ayırıyorlar ama bacaklarınıza vurarak ayırıyorlar. Arama yaparken ellerini kasıklarınıza kadar sokuyorlardı. İnsanların cinsel istismara uğradığına dair ifadeler duydum. Pek çok kişiyle beraber dövülenleri gördüm” diye konuştu. Snedker, İsrail askerlerinin beceriksizliğini de şu sözlerle dile getirdi: “Gemilere çıkan askerler dalga olduğunda ayakta bile duramıyordu. Otomatik pilotu çalıştıramıyorlardı. Silahlarını bile temizleyemiyorlardı. Acemilik ve beceriksizlik göze çarpıyordu.”
Duvarlara ‘Yine geleceğiz’ yazdık
İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerden Metehan Sarı, Sumud Filosu’na katılma sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı: “Ailemle istişare ederken annem oğluma 'Baban Sumud Filosu’na gitsin mi' diye sordu. 3,5 yaşındaki çocuk, 'Gitsin, Gazzeli çocuklara çikolata götürsün, ekmek götürsün' dedi. Sonrasında zaten geri dönüşün olmayacağını anladım. Direkt Tunus'a bileti alıp gittim. Teknelere silahlı askerler çıktı. Götürüldüğümüz yere Ben-Gvir geldi, bize ‘Katil’ ve ‘Terörist’ dedi. Biz de ‘Asıl katil, asıl terörist sensin’ diye bağırdık. Polisler ters kelepçe yaptı. Cezaevine götürüldük. Etrafı kapalı bir kafese konulduk. Üzerimize silah doğrultup çıplak şekilde aradılar. Bu süreçte 3 kez koğuşumuz değişti. Köpeklerle koğuşları bastılar. Verdikleri reçellerle duvarlara ‘Özgür Filistin’ ve ‘Bir daha geleceğiz’ yazdık. Bir Filistinli kardeşimiz oraya düşerse görsün, bizi yanında hissetsin diye.”
Filo vicdanlara ilham oldu
Sumud’un dünyanın vicdanına ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken aktivistler, desteğin kararlılıkla süreceği ve sonunda Gazze’ye ulaşılacağını kaydetti. İsrail’den Yunanistan’a dönen aktivistler arasında Yunanistan'ın Yeni Sol Partisi Milletvekili Peti Perka da yer aldı. Sumud Filosu ile çıktıkları yolculuğu ömür boyu unutamayacağını anlatan Perka, “Bu yolculuğun, Netanyahu'nun katil devleti tarafından gerçekleştirilen suça karşı durmak için birçok kişiye ilham kaynağı olacağına inanıyorum” dedi. Halkların tarihin rotasını yeniden çizebileceğini ve hiç değişmezmiş gibi duran dengeleri değiştirebileceğini kaydeden Perka, “Gazze'ye tekrar gideceğiz” diye konuştu.