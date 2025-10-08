Filistinliler bunun bin katını yaşıyor

Hukuksuz yapılabilecek her şeyi yaptılar bize. Kaçırdılar, çok ciddi şiddet uyguladılar. 6 gün kafeslerde tuttular. Avukatlarla görüşmemize izin vermediler. En ufak bir şeyde silahlarını bize doğrulttular. Avrupa vatandaşı insanlara bunları yapabiliyorlarsa, Filistinlilere neler yapıyorlardır? Aklımızdan geçen sürekli buydu. Filistin halkının uğradığı şiddetin yanında bize uyguladıkları şiddet hiçbir şey, karşılaştırılamaz bile. Ama bizi korkutamadılar. Bu son değildi. Hepimiz bir sonraki filoya hazırlanıyoruz.

Bir filo daha kalksa, o filoya da dahil olacaklarını kaydeden aktivistler, ablukayı kırmak için her şeyin deneneceğini, dünyanın dört bir yanından yeni filolar kaldırılacağını belirtti. Beraberindeki 161 aktivistle özel bir uçuşla Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na getirilen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Erol Büyük şöyle konuştu: “İsrail güçleri bize çok kaba davrandı. Terörist muamelesi, daha doğrusu hayvan muamelesi yaptı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen gönüllerimiz Filistin'de kaldı. Yüz kere de olsa bin kere de olsa her zaman gideriz ve bunu tişörtüme İngilizce slogan olarak ‘Bir daha geleceğiz’ diye yazdım. Ama bu kez İsrail'e değil, Filistin'e geleceğiz. Bir dahaki gidişimizde Filistin Devleti'nin kurulmuş olduğunu görmeyi istiyoruz. Biz Filistin'e çoktan ulaştık. Filistin bize geldi. Herkesin kalbine girdi. O yüzden kimse bizi durduramaz. Eşimle de Filistin'e destek etkinliğinde tanıştık. Doğacak oğlumuza Cihad adını vereceğiz.”