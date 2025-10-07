Dışişleri: Filodaki tüm Türk vatandaşları yurda dönmüş olacak

Öncü Keçeli (solda)
Terör devleti İsrail'in Sumud Filosu'nda yönelik baskında alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli yeni bir açıklamada bulundu. Keçeli "İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak." bilgisini paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.
"Tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak"
"Tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak"
Keçeli, teknelerde bulunan vatandaşlardan 14’ünün bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiğini bildirdi. Açıklamada,
"Vatandaşlarımız Amman’dan hava yoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak."
ifadelerine yer verildi.
Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkmış, ancak İsrail güçleri tarafından engellenerek teknelere el konulmuştu.
#Dışişleri Bakanlığı
#Sumud filosu
#israil