Fındık ihracatında 7 ayın geliri belli oldu

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.