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Fındık ihracatında 7 ayın geliri belli oldu

Fındık ihracatında 7 ayın geliri belli oldu

16:454/04/2025, Cuma
AA
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Giresun
Giresun

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk 7 ayında 1,7 milyar dolardan fazla gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.


Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.




#fındık
#İhracat
#Türkiye

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