Fındık üreticisine 'don' uyarısı: Tedbirli olun

"Geçen yıl Düzce'ye kar hiç düşmedi. Bu yıl güzel bir kar yağışı gördük. Çiftçiler olarak bizleri memnun etti. Ancak kar yağışının ardından havaların 20-25 derecelere kadar ısınması, fındığımızda tehlike ve çiftçilerde tedirginlik oluşturdu. Havalar böyle giderse bir tehlike yok. Ancak önümüzdeki hafta tahminlere göre havaların sıfır derecelere kadar soğuyacağı ve ayaz tehlikesinin olabileceği göz önünde bulunduruluyor. Bu da çiftçilerimiz için büyük bir tehlikedir. Geçen sene kurak oldu, bu yıl da ayaz olursa fındık rekoltesi düşer. Temennimiz, olmamasından yanadır. Aksi halde çiftçilerimiz perişan olur"