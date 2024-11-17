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Firariler için çember daralıyor: İstanbul'da bin 923 kişi gözaltına alındı

Firariler için çember daralıyor: İstanbul'da bin 923 kişi gözaltına alındı

15:4417/11/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da polisin beş günlük çalışması sonucu haklarında yakalama emri bulunan bin 462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.


Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan bin 462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.


Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.


Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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