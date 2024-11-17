Firariler için çember daralıyor: İstanbul'da bin 923 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan bin 462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.