Firariler için çember daralıyor: İstanbul'da bin 923 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan bin 462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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