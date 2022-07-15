Firarilerin başına 683 milyon ödül

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde yer alan 355 FETÖ firarisi için toplam 683 milyon TL ödül konuldu. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesi ve sonrasında binlerce örgüt mensubu yurt dışına kaçtı. Kaçak FETÖ’cülerden bazı isimlerin başına para ödülü konuldu. İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde 355 örgüt mensubu bulunuyor. Söz konusu firari FETÖ’cülerin başlarına konulan toplam ödül miktarı ise 683 milyon lira. FETÖ’cülerden 41’i kırmızı, 24’ü mavi, 16’sı yeşil, 64’ü turuncu, 210’u ise gri kategoride arananlar listesinde yer alıyor.

KIRMIZI TERÖRİSTLER

Kırmızı kategoride başına 10’ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz ve Ahmet Kurucan bulunuyor. Aynı listede, “Orta Doğu’nun kiralık katili” olarak bilinen Mohammed Yousef Shaker Dahlan da yer alıyor. Yine darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Turgay Sökmen ile helikopterle Yunanistan’a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakcı, Uğur Uçan ve eski astsubaylar Bilal Kurugül ile Mesut Fırat da kırmızı listedeki teröristler.

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MAVİ KATEGORİDE ARANANLAR

Listede başına 3’er milyon lira ödül konulan 24 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer alıyor. Bu kişiler arasında en dikkat çekenleri şunlar: Örgüt elebaşı Gülen’in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, istihbarat imamı Murat Karabulut, emniyet imamları Osman Hilmi Özdil ve Temel Alsancak. Örgütün medya yapılanmasında yer alan Emre Uslu da mavi kategoride aranan teröristlerden.

YEŞİL KATEGORİDEKİ 17 FİRARİDEN BAZILARI

Örgütün İç Anadolu ve Ankara imamı Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, Fransa imamı Hüseyin Karakuş, Belçika imamı Davut Yalçın ve İngiltere imamı Adnan Azak. Ege bölge imamı Bekir Baz, Irak imamı Talip Büyük ve Nijerya imamı Hikmet Çoban, örgütün turuncu kategoride aranan firarilerinden. Turuncu kategoride yer alan 64 FETÖ’cünün başına toplamda 64 milyon TL ödül konuldu.

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210 FETÖ’CÜ GRİ LİSTEDE

Gri kategorideki 210 firariden dikkat çekenler ise şöyle: Örgütün sözde “yurtta sulh konseyi” üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza-İpek Holding’in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, FETÖ’nün bürokrasi imamlarından Ahmet Hüsrev Tonguç, eski emniyet müdürleri Recep Güven ve Ayhan Falakalı ile örgütün kumpasçı savcısı Zekeriya Öz.