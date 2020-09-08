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Gündem Fox müdürünün Bylocku deşifre oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Fox müdürünün Bylock’u deşifre oldu

FOX’un eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün ByLock’u deşifre oldu. FETÖ’nün medya yapılanmasına dahil önemli isimlerin bulunduğu grupta, 17/25 Aralık’ta rol alan Ali Çelik, Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi FETÖ’cü polis müdürleri de tespit edildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Ercan Gün
Ercan Gün

Hrant Dink davası kapsamında FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan FOX’un eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün ByLock grubu deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturmada şüpheli olan Gün’ün, abisi ve FOX TV adına kayıtlı iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile tespit edildiği belirlendi. Abisinin üzerine kayıtlı telefona 8 Kasım, şirket hattına ise 31 Aralık 2014’te ByLock yüklediği öğrenilen Gün’ün, 2 bin 521 kez erişim sağladığı ByLock’a 1213 kez FOX binasındayken bağlandığı, diğer bağlantıları ise Başakşehir’deki evinden gerçekleştirdiği tespit edildi. Gün’ün Bylock üzerinden kimlerle mesajlaştığı ise soruşturmanın derinleştirilmesiyle deşifre oldu.

ÖKSÜZ’Ü KAÇIRAN DA ORADA

Gün’ün hesabında FETÖ’nün medya yapılanmasının önemli isimlerinin yanısıra Ali Çelik, Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi 17/25 Aralık darbe girişiminin mimarları olan FETÖ’cü polis müdürlerinin de yer aldığı saptandı. Aynı grupta; Zaman Gazetesi Yazarı Veysel Ayhan, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yılmaz, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün, Cihan Haber Ajansı eski Ankara Haber Müdürü Kazım Canlan ve Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Ali Sami Yıldırım, Adil Öksüz’ün ortadan kaybolduğu gün en son yanında olan kişi olmasıyla dikkat çekerken, Öksüz’ü İstanbul’a firar etmek üzere Ali Sami Yıldırım’ın getirdiği ortaya çıkmıştı.

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