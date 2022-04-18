Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı: Sınırlarımızda ve sınır ötesinde aman vermemekte kararlıyız.

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink manipülasyonu: FETÖ'yü aklamaya çalıştı

Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dink’in gerçek katillerinin henüz bulunmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu böylece rolleri nedeniyle ağırlaştırılmış hapis cezası alan polis şefleri Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı.