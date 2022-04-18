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Gündem Fuat Oktaydan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Sınırlarımızda ve sınır ötesinde aman vermemekte kararlıyız
ANKARA

Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı: Sınırlarımızda ve sınır ötesinde aman vermemekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktaydan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Sınırlarımızda ve sınır ötesinde aman vermemekte kararlıyız.
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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