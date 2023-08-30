Gabon'da askeri darbe: Başkentte silah sesleri duyuluyor

Gabon
Sömürgeci devletlere karşı başlatılan ayaklanmalarla birlikte Afrika ülkelerinde iç karışıklıklar artmaya başladı.
Orta Afrika ülkesi Gabon'da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.
Başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.
Sınırlar kapatıldı
Seçim sonuçlarının iptal edildiğini belirten askerler, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini ifade etti.
Hükümetten açıklama gelmedi
OPEC üyesi ülkenin hükümetinden ülkede yaşananlara dair henüz bir açıklama gelmedi.
2019 yılındaki darbe girişimi engellenmişti
Gabon'da 7 Ocak 2019 günü bir darbe girişimi daha yapılmış darbe bildirisini okuyan askerler yakalanarak tutuklanmıştı.
Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtmişti. Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söylemişti.