Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
GAİN Medya soruşturmasında sunucu Okan Karacan'a gözaltı

GAİN Medya soruşturmasında sunucu Okan Karacan'a gözaltı

08:5418/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Okan Karacan
Okan Karacan

GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

#GAİN Medya
#Okan Karacan
#İstanbul
#TMSF
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI: TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler, hangi ilde, kaç konut yapılacak? 1+1, 2+1 daireler...