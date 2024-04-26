Gazetecilere yeşil pasaport geliyor: Teklif TBMM'de gündeme alınacak

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Oral Çalışlar, Hande Fırat, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Mehmet Acet ile birlikte gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için girişimlerde bulunmuş, konu yerel ve ulusal basında gündem olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de, gazetecilerin yeşil pasaport alabilmesi için meclise bir teklif vermişti. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir görüşme yapan gazeteci Oral Çalışırlar, Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki haftadan itibaren bu konuyu gündem alacağını, siyasi parti gruplarıyla görüşeceğini ve yeşil pasaport konusuna destek verdiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde yeşil pasaport konusu meclise gelecek ve gazetecilerin ihtiyacı olan yeşil pasaport kanunlaşarak yürürlüğe girecek.