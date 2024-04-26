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Gazetecilere yeşil pasaport geliyor: Teklif TBMM'de gündeme alınacak

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından gündeme getirilen ve gazeteciler Oral Çalışlar, Hande Fırat, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Mehmet Acet ve Sinan Burhan tarafından takip edilen gazetecilere yeşil pasaport verilmesi konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme alınacak.

15:57 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Önümüzdeki günlerde yeşil pasaport konusu meclise gelecek ve gazetecilerin ihtiyacı olan yeşil pasaport kanunlaşarak yürürlüğe girecek.
Önümüzdeki günlerde yeşil pasaport konusu meclise gelecek ve gazetecilerin ihtiyacı olan yeşil pasaport kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Oral Çalışlar, Hande Fırat, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Mehmet Acet ile birlikte gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için girişimlerde bulunmuş, konu yerel ve ulusal basında gündem olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de, gazetecilerin yeşil pasaport alabilmesi için meclise bir teklif vermişti. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir görüşme yapan gazeteci Oral Çalışırlar, Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki haftadan itibaren bu konuyu gündem alacağını, siyasi parti gruplarıyla görüşeceğini ve yeşil pasaport konusuna destek verdiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde yeşil pasaport konusu meclise gelecek ve gazetecilerin ihtiyacı olan yeşil pasaport kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bu konu ile ilgili kanun teklifi veren sayın İsmail Özdemir Bey'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey’e teşekkür ediyoruz. Numan Bey bu konuda duyarlılık gösterdi, gazetecilerin sorularını yakından takip ediyor, kendisine medya çalışanları adına teşekkür ediyoruz” dedi.

#Yeşil Pasaport
#Oral Çalışlar
#Hande Fırat
#Zafer Şahin
#Melik Yiğitel
#Mehmet Acet
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