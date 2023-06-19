Gaziantep’te İkindi Sazı geleneği

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılan ve meşk geleneği olarak kentte önemli bir yere sahip İkindi Sazları, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. İkindi namazı sonrası yapılan geleneği yaşatmak için yapılan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, seslendirdiği eserlerle 2 saat boyunca dinleyenleri mest etti. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halit Uğur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ve vatandaşlar katıldı.