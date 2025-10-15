Gazze’de geleceği inşa edeceğiz

Semra Karabaş





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de geleceği inşa edeceklerini söyledi.

Mısır’da düzenlenen “Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi” dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Gazze’nin inşa sürecine dair önemli mesajlar verdi. Anlaşmaya ‘Filistin sorununu çözen bir belge’ gözüyle bakmanın yanlış olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu mutabakat özü itibarıyla bir ateşkes düzenlemesidir. Bize göre Filistin davasının yegane çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Önümüzde çetin bir süreç var” dedi.

350 TIR'IMIZ GAZZE’YE GİRDİ

Gazze’nin devasa bir enkaz yığınına döndüğüne dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Gazze halkı zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor ama ortada ev yok, hastane yok, okul yok. Neredeyse ayakta kalan bina yok. Türkiye, 102 bin tonla Gazze’ye en fazla insani yardım gönderen ülkelerden biri. Son birkaç gündür 350 civarında insani yardım TIR’ımız Gazze’ye giriş yaptı. Hamas ve İsrail hükümetinin üzerinde mutabık kaldıkları belgede günlük asgari 600 yardım TIR’ının geçişi öngörülüyor. Bunların süratle uygulanması için önemli bir finansman desteği gerekiyor. Gazze’deki sükunet ortamı insanlık cephesini rehavete sevk etmemelidir.”

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

“Türkiye büyük devlet olmanın ötesinde aslında insanlığın vicdanıdır. İsrail saldırıları devam ederken bile yardımlarımızı biz bölgeye sevk ettik. Mısır’daki depoları doldurduk, beklemedik. Ateşkesin başladığı günden bu yana toplam 350 TIR’ımız Gazze’ye girdi. Biz oraya sadece gıda, su, ilaç göndermiyoruz. Aynı zamanda kardeşliği gönderiyoruz, umudu gönderiyoruz. İlaç, barınma malzemeleri, hızlıca bölgeye sevk ediliyor. Biz oraya bütün engellemelere rağmen AFAD’ımızla 10 bin civarında çadırı depolamış durumdayız. Gazze’nin yeniden imarı son derece önemli. Kış gelmeden Gazzelilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışacağız. Orada sadece yaraları sarmayacağız. Aynı zamanda geleceği inşa edeceğiz. Bunun için de başta Ankara’daki şehir hastanelerimiz olmak üzere yaralıları bu merkezlerimize getirip orada tedavilerini yapıyoruz. Ankara değil, İstanbul’a göndermek isterlerse İstanbul’daki şehir hastanelerimiz de kardeşlerimizin emrindedir.”

AFAD’ımız yükü sırtlandı

“Görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı?” sorusuna Erdoğan, “Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor” cevabını verdi. Gazze’de yapılması gereken çok kritik işler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Gerek inşa gerek ihya konuları önemli. Körfez ülkelerinden tutun Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine varıncaya kadar hepsinin burada desteklerini istiyoruz, isteyeceğiz. Şu anda orada çadırlar var. Bu insanların sürekli çadırlarda yaşayacak halleri yok. Arkadaşlarıma ‘Elimizdeki mevcut konteynerleri gerekirse biz bölgeye sevk edelim’ dedim. Bu kış mevsiminde bu konteynerlerle onları çok daha farklı bir imkana kavuşturmuş olalım diye düşünüyoruz. AFAD’ımız bu konuda büyük bir yükü sırtlanmış olacak. Türkiye, barışın yanında ve bu süreci de öyle işletecek. Gazze’de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız. Bunu da isüratle devam ettireceğiz” dedi.















