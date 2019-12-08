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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

GBT’de yakalandı para uzattı

GBT uygulamasında sahte kimlik veren FETÖ’cü, yakalanacağını anlayınca polise rüşvet teklif etti. “Cebimde 7 bin TL var. Parayı alın beni bırakın” diyen Yavuz Berber için 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Darbe girişimi sonrası FETÖ kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Yavuz Berber geçtiğimiz günlerde yakalandı. Berber’in gözaltına alınması, İstanbul genelinde yoğun bölgelerde yapılan GBT uygulaması sayesinde oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay Kartal metro çıkışında şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şahıs, “Hamit Arslan” adına düzenlenmiş kimligi verdi. Polisin kimliğin sahte olduğunu tespit etmesi üzerine şüpheli “Cebimde 7 bin TL var. Sizlere bu parayı vereyim beni bırakın” diye rüşvet teklif etti. Gözaltına alınan şüphelinin Emniyetteki sorgusunda gerçek isminin Yavuz Berber olduğu belirlendi.

TAM ÖRGÜT MİLİTANI

  • Berber’in kullandığı 2 cep telefonunda da ByLock çıktı. Hakkında arama kararı bulunan Berber’in KHK ile kapatılan 5 ayrı FETÖ bağlantılı dernek ve şirkette SGK kaydı tespit edildi. 55 bin TL bulunan Bank Asya’daki hesabına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası 95 bin TL daha yatırdığı ortaya çıkan Berber, hakkındaki suçlamaları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçları kapsamında 9 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istenen Berber hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da “rüşvet” teklif ettiği gerekçesiyle ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

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