Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Gebze’de kolonlarında çatlak oluşan 2 katlı bina tahliye edildi

Gebze’de kolonlarında çatlak oluşan 2 katlı bina tahliye edildi

00:068/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Binayla ilgili rapor hazırlandı
Binayla ilgili rapor hazırlandı

Gebze'de 2 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Kayma tespit edilen binadaki 3 aile tahliye edilirken, sokak üzerindeki incelemelerin de devam ettiği ifade edildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle yapılan incelemede kaydığı tespit edilen 2 katlı bina, tahliye edildi. Binadan tahliye edilenlerin, 11 kişiden oluşan 3 aile olduğu öğrenildi.

Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın kolonlarda çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, ihbarda bulundu. Daha önce ölçüm cihazı da yerleştirilen binada kayma olduğu tespit edilince burada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, saat 22.00 sıralarında tahliye edildi. Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine gitti. Yetkililerin binayla ilgili rapor hazırladığı, sokak üzerinde ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.



#Deprem
#Tahliye
#Çatlak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?