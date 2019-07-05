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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Geçen yıl gemideymiş

TSK’daki kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan tutuklanan Metin Çelik 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tutukluluk halinin devamına hükmedilen Çelik'le ilgili gerekçeli karar da açıklandı. Çelik’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kendi bünyesindeki FETÖ'cüleri tespit için kurduğu ‘Fetömetre’ kriterlerinden geçer not aldığı, ancak ankesöre takıldığı ortaya çıktı. Fetömetre kriterlerine uyduğu için görevine devam ettiğini söyleyen Çelik, 2018 Ocak ayında TCG Alemdar Gemisinde görev aldığını anlattı.

ARDIŞIK ARANMA

Metin Çelik’in adına kayıtlı ve kullanımında olduğu telefon hattının, 24 Nisan-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üsküdar’daki gazete bayiinden Deniz Kuvvetleri’nde görevli Yüzbaşı Yalçın Erdoğan ile ardışık arandığı belirlendi. Çelik’in ayrıca 8 Haziran 2012'de Deniz Üsteğmen Engin İpek ve Yüzbaşı Adem Yay ile 2015'te 4 kez ardışık olmayan şekilde arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede Çelik'in Yay ve İpek’le çeşitli tarihlerde görüşme kayıtlarına da ulaşıldı. Gerekçeli kararda ayrıca mahrem imamların yüzde 74'ünün kamu ya da özel sektörde çalışan öğretmenlerden oluştuğu vurgulandı.

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