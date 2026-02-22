Geçici söylem değil kalıcı devlet politikası

TBMM’nin internet sitesinde yayımlanan raporda, “muhalefet şerhi” başlığıyla özel bir bölüme yer verilmedi. Son oturum tüm tutanaklarıyla yer aldı. Böylece komisyondaki tüm paydaşların görüş, öneri ve itirazları da rapora girdi. Terörsüz Türkiye hedefinin geçici bir siyasi söylem değil, kalıcı bir devlet politikası olduğu vurgulandı. Sürecin herhangi bir pazarlığın ürünü olmadığı, millî iradenin kararlılığıyla şekillendiği ifade edildi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıya da raporda yer verildi. Ancak bu çağrının tek başına yeterli olmadığı belirtilerek, somut ve doğrulanabilir adımların esas alınacağı kaydedildi. Silah bırakma ve fesih sürecinin teyit edilmesinin ardından idari ve hukuki düzenlemelerin devreye alınacağı belirtildi.

MECLİS MERKEZLİ ÇÖZÜM MODELİ

Komisyon, sürecin TBMM çatısı altında, çok partili ve nitelikli çoğunluğa dayalı bir mekanizma ile yürütüldüğünü bildirdi. Bu yönüyle, sorunun çözümünde ilk kez bu ölçekte Meclis merkezli kurumsal bir yapının devreye alındığı ifade edildi.

YILLIK EN AZ 140 MİLYAR DOLAR KAYIP

Raporda terör ve çatışma sürecinin Türkiye’ye ekonomik maliyetine de geniş yer ayrıldı. Farklı hesaplamalara göre yıllık kaybın 100 ila 240 milyar dolar arasında değiştiği, ihtiyatlı değerlendirmeyle dahi en az 140 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluştuğu ifade edildi.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ

Raporda Türk-Kürt ilişkilerinin tarihsel arka planına dikkat çekildi. Türkler, Kürtler ve Araplar arasındaki birlikteliğin bölgesel istikrar açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek “kardeşlik hukuku” kavramı öne çıkarıldı.

YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE

Raporun, önümüzdeki dönemde hazırlanacak yasal düzenlemelere temel oluşturacağı belirtildi. Hazırlanacak yasal çerçevenin ise "af algısı" oluşturmayacak şekilde, kamu vicdanını gözeten dengeli bir yapıda olması gerektiği vurgulandı.







