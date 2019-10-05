​Gelini kaynanayla aynı evde oturmaya zorlamak tazminat sebebi.

Kayınvalideyle aynı çatı altında yaşayan kadın, iddiaya göre kaynananın baskısı ve şiddeti ile kocasının yaşanılanlara kayıtsız kalması sebebiyle boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’nin yolunu tutan kadın, kocasının kendisinden 10 yaş büyük olup ilk evliliğinden yetişkin 3 çocuğu olduğunu söyledi.

Eşinin köyünde davalının annesi, davalının ilk eşinden olan 3 çocuğu, kardeşleriyle birlikte oturduklarını belirten davacı kadın, kocasının inşaat işleriyle uğraştığından Ankara’da oturduğu, davacının köyde kalabalık bir ortamda tarla, hayvancılık gibi işlerde çalıştırıldığını öne sürdü. Kocasının kendisini yanına almadığı, kaynanasının iyi davranmadığını, kovduğunu anlatan davacı kadın, kaynanasının kendisini oğluna şikayet edip davalıya dövdürdüğünü dile getirdi.

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Manevi tazminat verildi

Kocanın da savunmasını alan mahkeme, kocanın ağır kusurlu olduğu, artık evliliğin devamında ne taraflar ne de toplum açısından korunmaya değer yarar kalmadığı, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne tarafların boşanmalarına, 12 bin 500 TL maddi, 12 bin 500 TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine karar verdi.

FOTOĞRAF 11 İstinaf mahkemesine itirazda bulunan avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, dilekçesinde, Mahkemenin talep konusu olaya tatbik edilecek bir yasal düzenlemenin olmadığı gerekçesi ile haklı talebimizi reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır dedi. Çeşme'de yaşayan ve oto aksesuar satışları yapan M.U., 5 yıl önce hayatını Ayşe U. ile birleştirdi. Mutlu evlilikleri olan çift, 3 yıl önce doberman cinsi 4 köpeği evlerinde beslemeye başladı. Çiftin bir süredir yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Ayşe U., mart ayında Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Ayrıca Ayşe U.'nun talebi üzerine mahkeme heyeti, M.U. hakkında, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için 7 ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verdi. M.U., bu cezası sürdüğü sırada eşiyle birlikte baktıkları doberman cinsi 'Paşa', 'Şila', 'Foxy' ve 'Deyzi' isimli köpeklerini haftanın belirli günlerinde görebilmek için aynı mahkemeye başvurdu. M.U.'nun yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, talebi reddetti. Yerel mahkemenin verdiği bu karar sonrası M.U. ile avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat'ın hukuk mücadelesi sona ermedi. İstinaf mahkemesine itirazda bulunan Polat, dilekçesinde 'Türk Medeni Kanunu'nun 1'inci maddesine atıfta bulundu. Avukatın itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi: 4721 sayılı 'Türk Medeni Kanunu' 1'inci maddesinde kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Mahkemenin talep konusu olaya tatbik edilecek bir yasal düzenlemenin olmadığı gerekçesi ile haklı talebimizi reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır. Evcil hayvanlarla boşanma sürecindeki çiftlerin şahsi münasebet tesisi ile ilgili bir hüküm olmadığı için yargılamayı yapan mahkemenin 'Türk Medeni Kanunu'nun 1'inci maddesini göz önünde bulundurarak örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar vermesi ve gerekçesini açıklaması gerekmektedir. Somut olayda ise yargılama yapan mahkemenin somut bir gerekçesi olmadığı gibi müvekkil aleyhine alınan koruma ve tedbir hükümleri ileri sürülmüştür. Çiftin müşterek çocuklarının bulunmadığını ve kendisinin de hayvansever olduğunu vurgulayan avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, şöyle devam etti: Tarafların her ikisi de hayvan sever olup doberman cinsi 4 tane köpek beslemektedirler. Müvekkilim hakkında haksız ve gerekçesiz bir şekilde müvekkil aleyhine koruyucu, önleyici tedbirlere hükmedilmesi nedeniyle evlat gibi sevmekte olduğu köpeklerini görememektedir. Medeni Kanunumuz, ayrılık sürecindeki çiftlerin müşterek çocukları için şahsi münasebet tesisi hakkında amil hükümler koymuştur. Fakat ortada yadsınamaz bir gerçek vardır ki birçok aile evcil hayvan beslemekte ve bu evcil hayvanlar hayatlarımızın bir parçası, ailenin bir ferdi durumuna gelmektedir. Gerek çiftler ve gerekse müşterek çocuklar evcil hayvanlarla duygusal bir bağ kurmakta günlük yaşamlarına besledikleri evcil hayvanlarına göre şekil vermektedirler. Medeni Kanunumuzdaki bu boşluk tarafların ekstra bir takım travmatik duygusal sarsıntılar geçirmelerine sebep olmaktadır. Davalı müvekkilim de yaşanan bu fiili ayrılık ve evliliğini kurtarma çabası içerisindeyken üzerine bir de evladı gibi sevdiği köpeklerini görememekte, koruyucu ve önleyici tedbirler nedeniyle müşterek konuta bırakın gitmeyi yakınından bile geçememekte, bu sebeple de fazlasıyla acı çekmektedir. Müvekkilimin bu hususta bir mağduriyeti söz konusudur, hem evliliğini kurtarma ve tekrar eski mutlu günlerine kavuşmak istemekte ve hem de bu yaşanan sıkıntılı süreçte en azından can dostları, evlat yerine koyduğu köpekleri ile belli gün ve saatlerde zaman geçirmek, özlem gidermek istemektedir. İki tane beagle ve bir sokak köpeği besleyen hayvan sever olarak müvekkilimin yaşadığı derin üzüntü ve hasreti gayet iyi anlamakla birlikte Medeni Kanunun tanıdığı bir takım haklardan müvekkilimin faydalanabilmesi gerektiği kanaatindeyim. . Boşanma davasında ilginç talep reddedildi İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir yandan boşanma davası süren diğer yandan da hakkında evden uzaklaşma cezası bulunan M.U.'nun, eşinin yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini haftanın belirli günlerinde görebilmek için mahkemeye yaptığı talep reddedildi. BiP'te paylaş

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Kararı davacı kadın temyiz etti

Tarafların istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, tazminat kararını bozdu. Mahkemenin kararının tanık ifadelerine dayandığına dikkat çeken Bölge Adliye Mahkemesi, davalı erkeğin boşanmaya sebep olan kusurlarının davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığına dikkat çekerek, davacı kadının manevi tazminat istemini reddine karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz etti.

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda, "Yapılan yargılama ve toplanan delillerden ilk derece mahkemesince belirtildiği üzere davalı erkeğin eşini annesi ile birlikte yaşattığı, davalı erkeğin annesinin davacı kadına hakaret etmek ve kovmak şeklindeki davranışlarına sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Davalı kadının isteği dışında uzunca bir süre zor koşullar altında tarım ve hayvancılık işlerinde çalıştırıldığı bu kusurlu davranışların ise aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. madde koşulları oluşmuştur. Yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davacı kadının manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

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