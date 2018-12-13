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EĞİTİM

Genç gönüllülerden Aktivite Sınıfı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bi’ Soluk Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri ile Türkiye’nin önde gelen fındık ihracat şirketlerinden Olam Progıda, çocuklar için Kirazlı İlk ve Ortaokulu’nda ‘Sosyal Aktivite Sınıfı’ yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal Aktivite Sınıfı” birçok noktada eğitim faaliyetlerini daha işlevsel hale getirerek çocukların hayal dünyasını genişletecek.
Sosyal Aktivite Sınıfı” birçok noktada eğitim faaliyetlerini daha işlevsel hale getirerek çocukların hayal dünyasını genişletecek.

Gönüllü üniversite öğrencileri, okuldaki bir sınıfı yenileyerek bilgisayarlı kütüphane haline getirdi. Okulun devamlı öğrencileri ve fındık hasat dönemi bölgeye gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocukları için oluşturulan “Sosyal Aktivite Sınıfı” birçok noktada eğitim faaliyetlerini daha işlevsel hale getirerek çocukların hayal dünyasını genişletecek. Sınıfın açılışına Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri ve öğrencilerin velileri katıldı.

BAĞIMLILIKTAN UZAK DURSUNLAR!

Üniversite öğrencileri, Kirazlı Okulu öğrencileri için 14 bilgisayar, çeşitli zeka geliştirici oyunlar ve kitapların içerisinde yer aldığı “Sosyal Aktivite Sınıfı” kazandırdı. Çocuklara eğitimi sevdirmek ve onları madde bağımlılığından uzak tutmayı amaç edinen proje, okul saatleri dışında da kullanıma açık olacak.

YAZ OKULU VAR

Okul döneminde toplam 160 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilen okulda, Kocaali İlçesine gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarına yönelik yaz okulu projesi yürütülüyor. Böylece aileleri ile birlikte yılın 7 ayı göç eden mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocukları, hem yaz okulunda akademik yönden eksik kalan eğitimlerini tamamlayacak hem de okulda yapılan sosyal aktiviteler sayesinde sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

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