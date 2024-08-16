Terör devleti İsrail’in Gazze’de devam eden soykırım saldırılarına karşı yürütülen Siyonist işgal rejimi ürünlerine boykot ve protestolar tüm dünyada kapsamlı şekilde devam ediyor.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki olarak 2005 yılında başlatılan global markalara yönelik boykotun yeni bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

"Sermaye İsrail hisselerinden çekilmeye başladı"

Cahit Ertemel’in, sermaye piyasasında yaşanan bu yeni gelişmeyle ilgili bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“İslam ülkelerinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan boykot, global markaların üçüncü çeyrekte net bir şekilde gördüğü kayıplarının ardından, belki de ilk defa uluslararası sermaye ‘insan hakları riskleri’ gerekçesiyle İsrail ve İsrail bağlantılı hisselerini terk etmeye başladı.

İngiltere, Danimarka, Norveç ve İrlanda

İngiltere'nin en büyük özel sektör emeklilik fonu yöneticisi olan 500 bin üyeli, 9 milyar sterlinlik varlığı yöneten İngiltere Üniversiteleri Emeklilik Planı (USS), 102 milyon dolar değerinde İsrail varlığını sattı.

800 binden fazla üyesi bulunan ve 46 milyar doları yöneten Pension Denmark, dört İsrail bankasındaki yatırımlarını sattı.

Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, ABD şirketinin Batı Şeria ve Gazze'de insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukukun ihlaline katkıda bulunabileceği endişeleri nedeniyle buldozer üreticisi Caterpillar'daki 69 milyon dolarlık hissesini satacağını açıkladı.

İrlanda Maliye Bakanlığı da 15 milyar Euro’luk servet fonunun, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle aralarında büyük bankaların da bulunduğu altı İsrailli şirketten yatırımlarını çekeceğini duyurdu.

Vergileri İsrail tahvillerine yatıranlara dava

ABD’de, Florida'nın Palm Beach bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise, ekim ayında çatışmanın patlak vermesinden bu yana yerel vergi mükelleflerinin 660 milyon dolarlık parasının İsrail tahvillerine yatırılması nedeniyle dava açıyor. Indiana, New York ve Ohio gibi diğer eyaletlerdeki yerel yönetimler de aynı dönemde İsrail tahvillerine büyük yatırımlar yapmıştı.

Boykot bir yılı geçerse...

Boykotun kesintisiz bir yıldan daha uzun süre devam etmesi ve her ülke nüfusunun en az yüzde 3.5’inin boykota destek vermesi durumunda İsrail ve İsrail bağlantılı sermaye hareketlerinde çok daha sert çekilme hamleleri görülecektir.”







